VIDEO ⟩ Vabaduse väljakul võttis tuld sularahaautomaat

Katrin Lust uuris, kas inimeste sularaha vajadused on kriisi ajal kasvanud? Meile vastas G4S kommunikatsioonijuht Reimo Raja:

G4S sularahavedajad ja -töötlejad teevad tänuväärset tööd ja tõrkeid pole meie teenustes seni olnud. Monitoorime sularahaautomaatide täituvust pidevalt ja vajadusel minnakse neid kohe täitma. Eriolukorra alguses tekkis hetki, kus sularaha väljavõtmine automaadist ajutiselt kasvas. Ka siis suutsime sularahaautomaadid tõrgeteta täita.

Kuna paljud kauplused ja teenindusettevõtted on praegu suletud, siis on sularaha mahud kokkuvõttes vähenenud ehk nõudlus sularaha järele ei ole kasvanud, vaid on kahanenud.

Inimesed kasutavad praeguses eriolukorras neid makselahendusi, mida nad on muidu ka harjunud kasutama. Kes maksab sulas, kes kaardiga või nutitelefoniga.

Pole vahet, mis lahendust maksmiseks kasutate, järgige alati elementaarseid hügieenireegleid ja peske käsi. Sularaha pole kuidagi ohtlikum kui muud pinnad, millega inimene kokku puutub.

Sularahaautomaatide kasutusaktiivsuse kohta oskavad täpsemaid andmeid anda teile pangad, kellele ATMid kuuluvad.

Jõudu ja tervist!

Reimo Raja

G4S kommunikatsioonijuht