Vanur lukustati koroonahirmus mõisakeldrisse?

Lustiga ühendust võtnud inimeste sõnul toodi vanahärra mõisa juurde kollase bussiga, mis meenutas kaugelt veidi kiirabi. Vanahärra talutati käe kõrval mõisa keldrisse ja seejärel keerati uks lukku.

Mõisa ümbruses luusinud inimesed said seda nähes aga tõelise šoki ja neile tundus, et vanur võis olla koroonahaige ning ta lukustati mõisa keldrisse just seetõttu.

"See on täiesti ebainimlik, kuidas temaga käituti. Me ei suuda siiani uskuda, et see vanake on üksinda keldris kinni ja tema olukord ei lähe kellegile korda!" rääkisid muret tundvad kodanikud, kes tegid vanahärraga koha peal, laupäeva õhtul, ka videointervjuu.

Selles videos räägib vanahärra, et ta oli mõnda aega ühest Lõuna-Eesti vanadekodust plehku pannud ja kui ta sinna naases, siis pandi ta tõesti mõisa keldrisse esmaspäeva hommikuni karantiini. Vanahärra ise keldris kinni olemisest suurt asja ei teinud ja ütles, et tal on kõik hästi. Tema ainus soov oli keldrist pääseda suitsu tegemiseks, kuid seda võimalust härrale ei antud.

Katrin Lust helistas Lõuna-Eesti vanadekodusse (mille elanik vanahärra on) ja küsis, kas hooldekodu on vanahärra mõisakeldrisse lukustamise taga. Meiega rääkis sümpaatne vanadekodu juhataja, kelle sõnul on tegu keerulise vanuriga, kes pani mõnda aega tagasi vanadekodust plehku.

"Rääkisin hommikul sel teemal ka Terviseametiga ja me tõesti pidime ta kinni panema, kuna me ei soovinud et ta tooks hooldekodusse viiruse. Täna hommikul tuli testi tulemus ja koroonat tal pole," ütles vanadekodu juhataja ja lisas, "Need inimesed, kes video tegid on meile teada intrigaanid ja midagi halba selle mehega ei juhtunud ega poleks ka juhtunud. Kui nad rääkisid pärast testi tegemist vanahärraga läbi lahtise akna, siis panevad nad nüüd ohtu kogu vanadekodu, sest tegelikult ei tohtinud härra akent kellegile avada. Täna ta on tagasi vanadekodus ja ma südamest loodan, et ta ei saanud selle vestluse käigus koroonat."