KATRIN LUST ⟩ Kui alles jääb ainult Eesti Rahvusringhääling, siis sureb vaba sõna

Samal ajal kui rahvas loeb lehti, vaatab telekat ja kuulab raadiot- on reklaamiturg (mis on meediaväljaannete põhiline sissetulek) aga sisuliselt kokku kukkunud.

Ja ka see on loogiline, sest eriolukorras on poed ja restoranid kinni ning suur osa ettevõtetest on täiesti siruli.

Need firmad, kellel hetkel veel justkui on raha, hoiavad seda aga kiivalt juhuks kui majandus täiesti kokku kukub. Täna ei ole oluline endale turgu võita, vaid ellu jääda!

Me kõik teame, et ajakirjanike palkasid on hetkel mõlemad suuremad eesti meediakontsernid (nagu Postimees Grupp ja Ekspress Grupp) vähendanud kolmekümne protsendi võrra.

Kui ajalehtedel - vahet ei ole kas trükimeedia või internet- on siiski hetkel veel tellijaid siis eratelevisioonis -ja raadios on palju keerulisemad ajad. Väidetavalt on tänaseks reklaamitulu langenud näiteks televisioonis lausa 95 protsenti.

Ma tahaksin teile selgitada, mida see kõik pikemas perspektiivis tähendab ja kuidas see puudutab meie sõnavabadust.

Möödunud aastal teenis eratelevisioon Eestis reklaamitulu umbes 25 miljonit eurot. See summa jagunes suures osas umbes pooleks Kanal 2 ja TV3 vahel, kuid kumbki nendest ettevõtetest (isegi headel aegadel) ei teeninud ka sellise reklaamitulu puhul omanikele kasumit ehk kõik mis teeniti kulus saadete tootmiseks ja kanalite üleval pidamiseks.

Ma ei tea kui paljud teist on kursis näiteks sellega, et TV litsentsi tingimuste järgi peavad Kanal 2 ja TV3 tootma igapäevaselt uudiseid ja vähemalt 72 minutit omatoodangut, mis ei ole uudised ega sport jne. Veel üks tingimus on see, et pool programmi mahust peab olema Euroopa Liidu toodang.

Samal ajal kui erameedia on tänasel hetkel (reklaamirahade puudumise tõttu) täiesti põlvili surutud, ei kuule ma millegipärast aga ühtki sõna ERR-i (Eesti Rahvusringhääling) ajakirjanike poolt selle kohta, et erameedia ajakirjanike sõnavabadus on täna ohus.

Varasemalt on ERR alati kritiseerinud Postimeest öeldes, et see ettevõte on oma omanikust (justnimelt majanduslikus mõttes) väga sõltuvuses.

Mina ütleksin aga, et ERR-i ajakirjanikud on ise - täna välja kujunenud olukorras- valitsusest sõltuvuses. Ma ei ole viimaste nädalate jooksul kuulnud mitte ühtegi kriitilist lugu valitsuse aadressil. Samuti ei ole nad teinud mitte ühtegi solidaarsusavaldust erameedia ajakirjanike suhtes, kelle palkasid on pea kolmandiku võrra kärbitud.

Mina arvan, et ERR-i 633 töötajat on täna vait kui sukad, kuna nad kardavad et valitsus võib muidu teha ka nende sissetulekute osas kärpeid ja koondamisi ning siis tuleb aeg, kus ka ERR-i valitsevad valitsusmeelsed jõud.

Mind paneb tõsiselt imestama, et kõik ajakirjanikud erameedias kannatavad täna palga kärbete ja koondamiste all, aga ERR elab nagu või sees üle ka sellised ajad nagu praegu ilma, et keegi neid näpuotsaga puutuks.