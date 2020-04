Kaitseministeerium > isikukaitsevahendite transpordiks oleme valmis abi pakkuma

"Kuuuurija" küsis kaitseministeeriumilt, kas riigil on plaan isikukaitsevahendite transpordiks Hiinast kasutada ka sõjaväetranspordi lennukeid kui selleks peaks tekkima vajadus.

Muide Eesti on seni lennukeid (mis asuvad hetkel Ungari õhuväebaasis) kasutanud peamiselt meie missioonil olevate sõdurite transpordiks - näiteks Afganistaani. Samuti on kasutatud neid lennukeid Eesti riigi poolt ka humanitaarmissioonidel. Just nende lennukitega saadeti Haitile humanitaarabi Eestist sealse maavärina ajal.