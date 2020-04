Põhja-Eesti Regionaalhaigla juhatuse esimees selgitab tänast saadetist

“Regionaalhaiglale pole saabunud ühegi hanke raames "prügi".

Varem viidatud osaliselt saabunud tarne puhul oli tegemist firmaga Medivar. Me ei süüdista hankijat milleski. Praegu juhtub kõike. Väga täname hankijat ka nende 25000 FFP2 maski eest, sest ka see on väga oluline kogus tervishoiusüsteemile praeguses olukorras. Olukord ongi keeruline ning võib juhtuda, et kaubast jäädakse ilma tehase ukse peal.

Hankija tegeleb aktiivselt sellega, et tagada meile ka puudujäänud osa tarnest. Oleme neile igati tänulikud.

Viidatud olukorras pole tegu osaga hankest, mille saabumist lähipäevil ootame.”

Medivar OÜ tegutseb Eestis aastast 2012 ning tegeleb erineva meditsiinitehnika, - tarvikute ning meditsiinilise mööbli müügiga.

Katrin Lust küsis Regionaalhaiglalt täna saabunud isikukaitsevahendite hanke hinda, millele haigla pole veel vastanud. Uudis on täiendamisel.