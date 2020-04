Põhja-Eesti Regionaalhaigla tellis isikukaitsevahendeid, kuid sai hoopis prahti?

Regionaalhaigla tellitud lennuk Hiinast peaks saabuma Tallinnasse lähipäevadel. Seega teile on jõudnud valeinfo.

“Nagu on öeldud, siis isikukaitsevahendite osas on nn sõjaolukord. Meile pidi eile tulema 37 000 FFP2 maski. Saime kätte aga ca 25 000 FFP2 maski, sest ilmnes, et meie tarnija ei saanud oma transpordipartnerilt soovitud kogust. Transpordiettevõttelt tarnijale edastatud teistes kastides oli muu pudi-padi, mida tema ega meie ei tellinud. Me väga täname tarnijat ka sellele 25000 FFP2 maski eest, sest ka see on väga oluline kogus tervishoiusüsteemile praeguses olukorras. Olukord ongi keeruline ning võib juhtuda, et kaubast jäädakse ilma tehase ukse peal.”