«Kuuuurija» saates olnud koroonahaige Lauri andis negatiivse proovi

Täna teatas mees, kelle tervis on viimase paari päeva jooksul näidanud paranemismärke, et talle tehti uus koroonatest, mis näitas tema üllatuseks negatiivset ehk mees on haigusest prii.

"Siiski ei lubatud mul veel kuhugile minna, sest see haigus on salakaval ning igaks juhuks tehakse mulle veel üks test selle nädala jooksul. Kui ka see on negatiivne siis vist olen tõesti haigusest prii!" rääkis mees.