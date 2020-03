Setomaa lapsevanemad on mures, et kooliõpetaja ei ole karantiinis

"Meil on siin väike koht ja eks ikka kõike kardetakse, aga pean südamerahuks ütlema, et siin meie kandis praegu koroonajuhtumeid registreeritud pole. Need on Värskas ja Võrus," mainis kooli juht Tamm.

"Üks õpetajatest tõesti on haige, aga temal on teised tervislikud põhjused. Ta ei köhi koroona pärast. Koolimajas koha peal käib ta sellepärast, et tal ei ole kodus internetti ja ta peab lastega just interneti teel suhtlema. Nii, et kõik on tegelikult siin Meremäel korras ja muretsemiseks pole põhjust!" ütles Fee Tamm. Ta lisas siiski, et mõistab inimeste paanikat ja see on väikeses kohas paratamatu.