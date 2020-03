Kinnipeetavate ühiskiri seoses koroonakriisiga vanglates

Edastan teile info enda ja teiste kinnipeetavate nimel. Seoses karantiini kehtestamisega on Tartu Vanglas katkestatud kõik tegevused. Kinnipeetavad peavad olema 24 tundi ööpäevas lukustatud kambrites. Puudub võimalus vangla poest kaupasid soetada, helistamine on lubatud 1 kord nädalas. Välja värke õhu kätte minek on keelatud. Kõik selleks, et viirus ei leviks. Samas valvurid käivad kaks korda päevas loendust tegemas.

Ühed ja samad valvurid kahe sektori peale. Valvur tuleb kambrisse kannab maski ja kummikindad ning on välisjalanõudega. Katsub igas kambris kas laud, toolid, kapid on ikka korralikult põranda küljes kinni, teeb pesuruumi ukse lahti ja vaatab sisse. Niimoodi igas kambris ühtede ja samade kinnastega. Lisaks annab veel ravimid. Kogu see tegevus on täiesti ebasteriilne.

Voodipesu vahetuse ajal korjab üks ja sama inimene musta pesu kambri luugi kaudu välja ja nende samade kätega annab puhtad asjad luugist sisse. Ja nii kõik kambrid järjest.

Prügikastide tühjenda ja peab sektoris kilest kinnastega ilma maskita teiste kinnipeetavate prügi eraldi prügikastidesse sorteerima! Peale seda tuleb samade kilest kinnastega minu kambrit koristama.(lisan et inimesel puudub endal võimalus seda teha, kuna on ratastoolis)

Sektori koristaja, kes 2 korda nädalas tühjendab prügikaste, kandis esmaspäeval s.o. 16.03.2020 prügikaste tühjendades maski, kuid neljapäeval 19.03.2020 talle maski ei antud.

Valvurid kannavad maske. Maski eemaldamisel tuleb see koheselt ära visata aga mõni valvur kõnnib ringi kasutatud mask ripub ühe kõrva küljes kummiga. Jääb arusaamatuks kas on tegemist ebapädevuse või hooletusega. Igatahes selline käitumine mingit kaitset viiruse ees ei paku.

Kinnipeetavate jalutuskäigud on keelatud, kuigi televisiooni vahendusel on pidevalt rõhutatud, et inimesed viibiksid värskes õhus.

Vangla võimaldab kinnipeetavatele, kellel on vangla laos elektriseade, seda kasutada järgmised kaks kuud, ka siis kui kinnipeetavatel puuduvad rahalised vahendid elektri eest tasumiseks. Valdavalt hoitakse laos veekeedukanne, kuna kannu eest tuleb elektrit tasuda kuni 3eur kuus.

Valdav osa kinnipeetavaid saab kätte 30% arvele laekunud rahast, seega kannu kambris hoidmine maksab 10euri.Varem kasutas enamik kinnipeetavaid sektori lahtiolekuajal sektori köögis olevat veekeedukannu. Samas on vangla poolne selline vastutulek üsna silmakirjalik, sest töö lõpetas vangla pood, ning kinnipeetavatel puudub võimalus soetada kohvi ja teed ning muid kaupu.

Samas levivad praegu lisaks koroonaviirusele ka paljud muud ülemiste hingamisteede haigused. Seoses sellega oleks kuuma tee joomine ja värskete puu- ja juurviljade tarbimine äärmiselt vajalik, kuna vangla poolt pakutav toit on äärmiselt kehva kvaliteediga. Minu ja kaaskinnipeetavate hinnangul on seatud piirangud, arvestades valvurite tegevust ebamõistlikud ja osaliselt inimõiguste vastased.