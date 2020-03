Pärnu mehe šokeeriv kogemus koroonatestiga

Tere Katrin!

Räägin sulle kuidas mul täna võeti koroonaviiruse testi.

Nimelt eile helistasin oma perearstile, et saada koroonaviiruse testi saatekiri. Perearst on mul tore ja andis selle (põhjus miks seda küsisin oli see et peale Egiptusest tagasi tulekut on mul üle päeva väga paha olla ning palavik 38-39.

Covid19 grupist võeti minuga kiiresti ühendust ning see kes seal minuga rääkis kökitas ja mökitas niimishirmus (kuna mul autot pole siis palusin seda, et tullakse koju proovi võtma).

Täna siis helistati mulle, et 2 tunni pärast on nad kohal. Ütlesin et olgu (küsiti veel, kas saan õue neile vastu minna)

Olin ka ise seda meelt, et lähen neile vastu, et nad leiaksid maja üles ja mõtlesin, et -muidu nagu alati- sõidetakse vale maja ette.

Peale kl 11 hommikul saabuski kõne, et nad on 5 minuti pärast kohal. Ütlesin, et pigem tulen akna peale aga siis küsiti, et kas saan ka proovi anda akna peal.

Ütlesin, et ei saa kuna elan kolmandal korrusel.

Panin ennast riidesse ning sättisin siis õue minema, ise veel mõtlesin et nad tulevad mulle tuppa ning kannavad kaitseriietust ning kõik jutud.

Kuid reaalsus oli see et minuga käituti kui koera või seaga ning võeti proov otse kortermaja ees, kus väga paljud inimesed olid aknale seda kõike vaatama tulnud.

Mul ei olnud mingit privaatsust ega midagi. Kui hakkasin bussi poole minema siis öeldi mulle aknast, et kurat seiske seal kus olete ma kohe tulen ja kui see preili kes minult proovi võttis tuli, ei olnud tal peale kaitsemaski ja prillide mitte midagi kaitsvat.

See oli šokk. (Lisaks autojuhil oli dressipüksid!)

Teavitasin sellisest külaskäigust ka Terviseametit ning sealt küsiti, kas ikka kiirabi käis proovi võtmas.... vastasin, et ei ei käinud kiirabi! Vaid käisid sellise autoga inimesed.

Auto, millega tuldi koroonatesti tegema FOTO: Pärnu kodanik

Proove peaks võtma ikka privaatselt. Kui sõidad näiteks drive-in testipunkti, siis seal on vähemalt telk kus keegi teine ei näe et sinu käest proovi võetakse.