KUUUURIJAS TÄNA ÕHTUL ⟩ Euroopa Liidu toetuste najal ehitatud puurkaevu mürgine vesi oleks võinud tervele perele saatuslikuks saada

Saate teises pooles räägime Tabasalus tegutsevast maskivabrikust, mille töötajad istuvad eriolukorra ajal koos nagu silgud pütis, et saata kiirelt üks partii kaitsemakse Rootsi.

Kuidas on see võimalik ehk maskivabrik Eesti moodi on «Kuuuurijas» juba täna õhtul kell 20.00. Saadet saad otse vaadata siitsamast!