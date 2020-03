Suur osa Eesti haiglapersonalist on koroonaviiruse riskigrupis

"Ütlesin emale, et praegu pole kõige ohutum tööl käia, aga tema sõnul ei ole tal muud varianti. Pensionäri sissetulek on niigi väike ja see on ta ainus võimalus midagi teenida!" märkis naine Katrin Lustile.

Samas tõstatas ta suurema probleemi, "Ühest küljest räägitakse meile, et koroona puhul on kõige suurem oht vanadel krooniliste haigustega inimestel, kes peaksid olema kodus ja vältima igasuguseid kokkupuuteid. Samas me kõik teame, et haiglate ja vanadekodude hooldajad on kõik vanemaealised inimesed, kes teenivad selle raske tööga pensionile lisa. Noored seda tööd teha ei taha.

Miks riik ei mõtle nendele inimestele, kes täna riskigrupis kõige hullemas viirusekeerises on. Kuskilt tuleks ju leida nende asemele haiglatesse appi personali, kes elab selle haiguse üle. Minu 71-aastane ema ei ole kindlasti kõige õigem inimene seda tööd hetkel tegema."

Lõuna-Eesti naine võttis ühendust enda sõnul ka Terviseametiga, kelle sõnul on amet antud probleemist Eestis teadlikud. "Ega ma mingit vastust sealt ei oodanudki. Lihtsalt tahtsin teile Katrin helistada ja öelda, et suur osa hooldajatest on riskigrupis ja riik peaks ka nende peale mõtlema."