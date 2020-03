Mida on Reset.ee veebipoe omanikul tekkinud olukorra kohta öelda?

Tere!

Oleme ajalooliselt olnud väga tugeva kasvuga ettevõte ning teinud väga tihedat koostööd Baltikumi suurimate hulgimüüjatega. 2018. aastal müüsime kaupa ca 2 mln EUR eest ning 2019. aastal ca 3 mln EUR eest. Tugeva kasvu eest pärjati meid Äripäeva poolt ka gaselli tiitliga. Nagu ka numbrid näitavad, tõusis 2018-2019 meie klientide arv ja populaarsus väga kiirelt. Samal ajal kasvas turul ka konkurentsi intensiivsus, mis sundis marginaale madaldama, turunduskulusid tõstma ning müüma võimalikult konkurentsivõimlise hinnaga, et olla turul aktiivne tegija.

Seoses väga jõulise kasvuga, kasvas meie igakuine tellimuste arv ca 2000-2500 tellimuseni. Aeg-ajalt võis tekkida olukordi, kus tarned hilinesid kas meie enda töötaja vea tõttu või selle tõttu, et kaubad jõudsid planeeritust hiljem hulgilattu. Sõltumata sellest jõudsime iga kliendiga alati lahenduseni ja täitsime tellimuse. Vajadusel kompenseerisime toote hinda või pakkusime tasuta transporti ja tasuta lisagarantiid.

Kui tekkis hilinemine, siis sütitas see koheselt ka tarbijat üles kirjutama negatiivset tagasisidet Hinnavaatlusesse, Googlesse või kontakteeruma Tarbijakaitsega, kes koheselt soovitas tarbijal teha avalduse - seda tagasisidet Tarbijakaitse soovituse kohta kuulsime klientidelt. Tarbijate avaldused kulmineerusid 17. oktoobril 2019 TTJA kodulehel avaldatud teadaandega, mis hoiatasid meie kauplusest kauba ostmise eest. TTJA kandis meid musta nimekirja. Sellest kirjutasid ka Eesti suurimad meediaväljaanded ning need artiklid jäid meie ettevõtte Google otsingusse üles.

TTJA sõnul olid nad saanud meie kohta tarbijatelt ca 45 avaldust viimase 2 kuu jooksul. Reaalsuses olime selle kõrvalt täitnud viimase 2 kuuga ligi 4000 tellimust, kuid nende sõnul oli 45 avaldust siiski liiga palju ja selge sõnum oli, et seda tuleb vähendada. Tasub ka mainida, et kõik need ca 45 avaldust lahendasime kiiremas korras alati tarbijate kasuks.

Kahjuks oli see tugev põnts ettevõtte mainele ja igapäevatööle. Koheselt kaotasime koostöö Hinnavaatlusega, kust pärines meie jaoks ligi 30-35% igakuisest käibest. Samuti ei olnud partnerid enam nõus krediidilimiite nii kergelt avama. Paluti suhelda uuesti, kui suudame mustast nimekirjast väljuda. Oli tunda teatud negatiivset suhtumist meie ettevõtte suhtes.

Sõltumata sellest uskusime oma ettevõtte tulevikku ja jätkasime tööd, võimendasime turundust ja kaasasime lisakapitali oma äritegevuse jätkamiseks. Neljas kvartal on meie sektoris mahtudelt kõige aktiivsem - see võimaldas sellel perioodil käivet tugevana hoida. Võtsime kõige olulisemaks eesmärgiks koheselt vähendada TTJA'le tehtud avalduste arvu ja mustast nimekirjast väljuda, et Hinnavaatlusega koostööd ja oma normaalset äritegevust jätkata. Veel 2019. aasta detsembris kaasasime kokku ca 95 000 EUR lisakapitali, et ettevõte jalule aidata, mustast nimekirjast väljuda ja normaalset tööd jätkata. Olime kindlad oma ettevõtte tulevikus ja olukorra stabiliseerimises.

Sõltumata meie pingutustest otsustas TTJA 4. jaanuaril 2020 avaldada ka teise teadaande - olime saanud viimase 2 kuu jooksul 26 avaldust ca 4500 tellimuse hulgast. Suutsime avalduste arvu küll ligi kaks korda vähendada, kuid see ei olnud nende jaoks piisav ning sellega kaasnes 3000 EUR trahv meie ettevõttele. Nagu ka esimesel korral, korjasid selle uudise üles Delfi, Postimees, Geenius.ee ja teised meediaväljaanded ning maalisid pilti, et me "tüssame" oma klienti ja ei täida tahtlikult tellimusi. Reaalsuses oli avaldusega tellimuste ja täidetud tellimuste suhe ca 26/4500. Samuti said kõik 26 avaldust lahendatud klientide kasuks.

Peale seda saime oma kõige suuremalt partnerilt info, et meie ettevõtte halva maine ja uudiste valguses, ei soovi nad meiega koostööd jätkata ei täna ega ka tulevikus ning tühistavad meie krediidilimiidi, mille alusel olime varem töötanud. Samuti kuulusid kõik seisvad tellimused tühistamisele.

Lisaks hakkasid meedias võimendatud info tõttu nõudma kliendid oma tellimuste tühistamist ja tagasikandeid. Tellimuse maht kukkus samuti üle poole võrra, mis tähendas oluliselt madalamat käibekapitali igapäevatöö jätkamiseks.

Katsusime leida lisakapapitali uute investorite näol ning kohtusime potentsiaalsete investoritega oma sektorist, kuid kahjuks ei tundnud keegi huvi meie kaupluse omandamise vastu. Kohtusime ka investoritega teistest sektoritest, kuid tekkinud miinuse ja halva maine tõttu, ei õnnestunud meil leida kedagi, kes oleks olnud huvitatud investeerimast.

7. veebruaril peale tööpäeva lõppu edastas TTJA meile hoiatuse, et kui me ei ole suutnud 14.02 seisuga kõiki oma kohustusi ja nõudeid klientide ees täita, siis tehakse veebileht www.reset.ee kolmandatele isikutele mittekättesaadavaks. Kuna meie veebileht on meie peamine müügikanal, siis nimetatud müügikanali kaotamisega kaotaksime suure enamuse oma kõikidest tellimustest ning tegevuse jätkamine ei ole enam võimalik.

Seega tänaseks on olukord kulmineerunud selliseks, et OÜ HHLP on maksejõuetu. Seoses avalikkuse suure negatiivse tähelepanu ja survega, ei suuda me oma kohustusi nõuetekohaselt täita. Negatiivse tähelepanuga seonduvalt ei ole võimalik meil krediiti saada ning kaupa tarnida. Samuti oleme pidevalt vaevelnud käibevahendite nappuses. Ettevõtte tegevuse rahastamiseks võetud kohustusi ei õnnestunud saadud müügitulust piisavalt täita. Omaniku täiendava rahalise panuseta või investorite kaasamiseta ei ole enam võimalik ettevõtte tegevust jätkata. Olemasolevate finantsvahendite ja finantseerimisallikatega ei suuda me samuti tegevust jätkata viisil, mis võimaldaks kohustusi märkimisväärselt vähendada ja võlausaldajate nõudeid rahuldada. Tänaseks on olukord selline, kus me ei suuda kohustusi enam täita ning kohustused ületavad juba mitmekordselt meie vara väärtuse.

Vaatamata korduvatele katsetele leida majanduslikele raskusetele lahendus ning rahuldada võlausaldajate nõuded, oleme sunnitud tõdema, et majandusraskused on minetanud oma ajutise iseloomu ehk on püsivad, ning lahendust täiendavate investorite ja finantsvahendite kaasamiseks ei ole suudetud pingutusest hoolimata leida.

Eeltoodud põhjustel ei võta OÜ HHLP enam alates 10.02.2020 vastu klientide tellimusi, on sulgenud oma veebilehe ning oleme otsustanud taotleda pankrotimenetluse alustamist.