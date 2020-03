Kas koroonaviirus paneb röövima - Tartus rööviti Selverit

Vahejuhtumid keegi õnneks viga ei saanud, kuid vargal õnnestus kauplusest plehku panna. Kuigi politseinikel ega turvatöötajatel meest kohapealt vahetult tabada ei õnnestunud, selgitasid turvatöötajad kaupluse kaamerasalvesti läbi vaadates välja mehe isiku. Ilmnes, et tegu on nii politseinikele kui ka turvatöötajatele tuttava 39-aastase mehega, kes varasemaltki mitmel korral kauplustest asju varastamas on käinud. Kuivõrd mehe teguviis on süstemaatiline, võetakse mees korduvate varguste eest vastutusele kriminaalkorras.