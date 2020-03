Politsei- ja Piirivalveamet selgitab varjupaigataotlejate olukorda Eestis

Kinnipidamiskeskuse ametnikud peavad tööülesandeid täites kinni seaduste ja muude õigusaktidega kehtestatud nõuetest, tagades kinnipeetutele nende õigused.

Kinnipeetutega vahetult kokku puutuvad ametnikud kasutavad oma töös isikukaitsevahendeid. Maski kasutatakse vajadusel uute isikute vastuvõtul, samuti hinnatakse isikute tervislikku seisundit ja mõõdetakse kehatemperatuuri. Haigussümptomite tuvastamisel käitume vastavalt terviseameti juhistele. Maski tuleb kasutada iga haigustunnustega või karantiinis viibiva inimesega kokkupuutel. Maski lauskandmine ei ole põhjendatud, sest seda tuleks vahetada iga paari tunni tagant või selle märgumisel. Lisaks oleme kõiki oma ametnikke juhendanud pesema regulaarselt käsi ning kasutama desinfitseerimisvahendeid.

Kinnipidamiskeskuses viibivatele inimestele pakutakse tervishoiuteenust vastavalt vajadusele. Kuna kinnipeetud ei puutu teineteisega pidevalt kokku, on viirusepuhangu tekkimine kinnipidamiskeskuses hetkel vähetõenäoline. Kui see peaks siiski juhtuma, kaasame olukorra lahendamisse pädevad tervishoiuspetsialistid. Juhiseid enda ja teiste tervise hoidmiseks oleme andnud ka kinnipeetavatele.

Inimeste majutamisel arvestame konfliktide vältimiseks rahvuslike ja usuliste eripäradega. Inimeste taustaga arvestame ka menüüde koostamisel – kinnipidamiskeskuses on viis erinevat menüüd, sealhulgas nii sealiha- kui täiesti lihavaba. Iga kinnipeetu saab menüü endale ise valida.

Riik on varem andnud kinnipeetavatele kuus ühe telefonikaardi väärtusega viis eurot, et helistada kinnipidamiskeskuse telefonist. Praegu on hakatud andma kinnipeetutele kaks telefonikaarti kuus, kuna eriolukorrast tingituna on piiratud kinnipeetute kokkusaamised omastega ja kaupluse kasutamise võimalus. Isiklikud mobiiltelefonid on siseministri määrusega kinnipidamiskeskuses keelatud. Elutsoonis paiknevatesse telefoniautomaatidesse saab väljast ka sisse helistada, mis näiteks Iraanis viibivate inimeste puhul on mõistlikum lahendus. Viie euro eest ei ole võimalik Iraani eriti kaua kestvat kõnet teha, lisaks on Iraani riik aasta alguses sulgenud suuremate telefoniside operaatorite kanalid. Tagasihelistamise võimalust on pakutud ka konkreetsele Iraani Islamivabariigi kodanikule.