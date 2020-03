VIDEO: Maardu linnavolikogu opositsioon pöördus Sotsiaalministeeriumisse ja Terviseametisse seoses olukorraga Maardu polikliinikus

Tema sõnul puuduvad Kallavere Polikliiniku üldkasutatavates ruumides antiseptilised ja desinfitseerivad vahendid ning kliiniku külastajad asuvad hoones, kus töötajatel puuduvad meditsiinilised kaitsemaskid. Mitte kuskilt pole tema sõnul leida ka prügikaste ning prügi lihtsalt vedeleb jalgade all. Kurioosne on tema sõnul ka asjaolu, et tualett ja sanitaarsõlmed on suletud.