Kes ostis Eestis 20000 kaitsemaski viiruse COVID-19 kaitseks?

Meie Rahvusringhäälingu vaadatuim saade Aktuaalne Kaamera kirjeldas mõistvalt, et kõik hiinlased on lausa kohustatud saatma Hiina abi:

"Kõikidelt välismaal elavatelt hiinlastelt oodatakse, et nad saadaksid kodumaale maske. See on see, mida meilt eeldatakse. Ma olen hiinlane. Ma pean oma perekonda, oma sõpru ja oma riiki aitama," rääkis Han uudistesaatele.