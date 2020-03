Varjupaigataotlejad väidavad, et Eesti riik ei aita neid koroonaviiruse leviku ajal

"Katrin palun tulge meile appi. Me oleme kohutavas olukorras!" karjus südantlõhestavalt Iraani kodanik, "Valvuritel ei ole maske. Mõned neist karjuvad meile, et minge tagasi koju... te sööte siin meie toitu...meid pandi ühte kambrisse Aafrikast saabunud inimesega, kes on olnud karantiinis vaid mõned päevad. Me oleme moslemid, aga meile antakse liha...meie kehad ei suuda liha süüa, me jääme haigeks. Me pole sellega harjunud. Me ei saa koju helistada," nuttis mees teisel pool toru.