Koroonaviirus Jõhvis - kaubanduskeskuse töötaja oli nakatunud ning tööl

Katrin Lust helistas Jõhvi vallavanemale, Max Kaurile, ja küsis kas meile laekunud info vastab tõele?

"Jah, see on tõsi, et avastati töötaja viirusega. Minule teatas sellest Pargi Keskuse juhataja," kinnitas Jõhvi vallavanem "Kuuuurijale".

Ta lisas, et hetkel peaksid tema sõnul käima valitsuse tasandil läbirääkimised selle kohta, et Eesti kaubanduskeskused läheksid paariks nädalaks kinni ehk karantiini.

"See on 2-3 nädalat vajalik selleks, et viiruse levikut tõkestada," ütles Kaur ja lisas, "Säilitage rahu. Me saame sellega hakkama. Palun olge võimalusel kodus, hoiame paar kolm nädalat olukorra kontrolli all ja kõik läheb hästi!"