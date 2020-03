Võru inimesed on mures, et võimalik viirusekandja on šoppamas

"Katrin palun võta selle inimesega ühendust ja aita inimestel aru saada, et nii ei tohi teha!" rääkis üks murelik võrukas, "Ta peaks ju praegu kodus olema, mitte linna peal!"

Möödunud nädalavahetusel Võru lähedal toimunud sünnipäevapeol koroonaviiruse kandjaga kokku puutunud külalistel on soovitatud 14 päeva olla kodus ehk karantiinis, et vältida haiguse edasi levimist ja seda ka juhul kui peo külalistel puuduvad viirusega seotud haigusnähud.

"Ta šoppas K-Rautas nagu mitte midagi poleks aga kohalikud inimesed, kes teadsid et ta oli seal sünnipäeval, said šoki!" rääkis murelik kodanik.

Kolmas inimene teatas Lustile keskpäeval, et antud isiku osas olid kohalikud helistanud ka Võru linnapeale ja palunud tal K-Rautas šopanud isikuga rääkida.

"Jah, vastab tõele, et ma vestlesin selle inimesega ja ta lubas olla hoolsam," ütles Võru linnapea Anti Allas "Kuuuurijale".

Allas rõhutas, et kindlasti ta ei noominud inimest vaid rääkis temaga mõistlikult, "Mina ei saa linnapeana kedagi noomida või keelata. Saan vaid inimesi üles kutsuda mõistlikule käitumisele. Ma rääkisin temaga ja ta lubas olla hoolsam!"

Linnapea on enda sõnul viimase 24 tunni jooksul teinud üle saja kõne ja kindlasti ei saa ta hakata helistama igale kodanikule, kelle pärast on linlastel mure, samuti ei pea ta õigeks pealekaebamist hetkeolukorras.

"Praegu teeme kõik selleks, et minu allüksused saaksid tööd jätkata ja me suudaksime linna juhtida...kindlasti ei saa loota sellele, et ma hakkan igale inimesele neid kõnesid tegema. Igaüks peaks ikkagi praegu kuulama Vabariigi valitsust ja käituma mõistlikult ja teistega arvestama," ütles linnapea Allas.