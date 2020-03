Lõuna prefektuuril on koroonaviiruse tõttu palju tööd

"Tõsi, politsei käis eile kogu Lõuna-Eestis 70s erinevas kohas (peamiselt pubid ja baarid), kus jagati selgitavat infot viiruspuhangust ning koguti teavet, milline on piirkonna lõbustusasutuste plaan antud olukorras oma tegevusega jätkamiseks. Muuhulgas märgiti, et sellises olukorras on soovituslik tegevust mõneks ajaks piirata. Otsus lahtioleku piiramiseks või sulgemiseks on lõbustusasutuse enda teha. Soovitame siiski vältida inimeste suures hulgas kogunemist, mis aitaks kaasa viiruspuhangu edasisele levikule. Paljud kohad olid eile õhtul juba politseinike saabudes suletud, mitmed otsustasid sulgeda koha peale politseinikega vestlust ning kümneid kohti otsustas oma tegevust hetkel jätkata."