Lõuna-Eestis Triinu Baaris toimus sünnipäeva pidu, hoolimata koroonaohust!

Triinu Baar on legendaarne Lõuna-Eesti peopaik, mis asub Tsooru lähedal ja kuhu sõidavad pidutsema nädalavahetusel inimesed lähedal asuvatest küladest ja linnadest nagu Põlvast, Võrust ja isegi Tartust.

"Miks praegu riskida vanemate inimeste eludega ja minna kuskile baari pidutsema. Võib olla sinuga jah ei juhtu midagi aga mul on hetkel enneaegne beebi praegu kodus ja kardan niiväga tema pärast," oli naine kaaslinlaste, võrukate, käitumise pärast sügavalt mures.

"Kuuuurija" küsis mitu külalist oli Triinu Baari sünnipäevapeol ja kas seda oli ikka kõige õigem, ajal mil riik on kriisiolukorras, pidada.

"EI saaks öelda, et seal palju rahvast oli....inimesi oli paarikümne ringis ja kõik olid oma küla inimesed," ütles Mägilainen, "Meil käis öö jooksul olukorda kontrollimas politsei lausa kaks korda ja kui nad nägid, et erilist rahvast ei olnud siis lubati meil edasi tegutseda. Palju suurem oli probleem olnud Võru linna stripiklubiga, mis oli lahti ja rahvast täis. Minu teada lasi politsei öösel hoopis selle kinni panna!" teadis naine rääkida.

Triinu Baari omanik Mägilainen lisas Katrin Lustile veel, et baari broneering ja sünnipäev olid eelnevalt kokku lepitud kohaliku vallavalitsusega, kellelt saadi luba sünnipäeva pidamiseks.

"Mitte mingisugust sellist luba pole meie Triinu Baarile andnud," ütles vallavanem Kirsbaum, "Omanik tõesti helistas valda, aga meie ütlesime, et me soovita pidu korraldada aga keelata me neid ka ei saa. Nad olid uurinud igalt poolt, kas baar võib olla lahti ja siis nad küsisid sünnipäeva kohta..."