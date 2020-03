Katrin Lusti koroonapäevik: kodukontor number üks

Päev otsa tööpäeval kodus olla, pean tunnistama, on siiski veidi imelik. Eriti minu puhul, aga töö sai tehtud ja isegi toad koristatud. Ja siis tuli mõte, et peaks üle pika aja päevikut. Paneks kasvõi mõned triviaalsed, lihtsakoelised mõtted kirja sellel hullumeelsel ja ohtlikul ajal. Ehk on kunagi mida meenutada.

Ise veel mõtlesin, et on ikka need Kalamaja inimesed totud, kes pole kuulnud toidu koju tellimisest...aga õige pea sain aru, et ka see teenus on nii ülekoormatud, et ootejärjekorrad toidu koju tellimisel kestavad päevi. Kui homsest kõik poed kinni läheksid, peaksin mina ilmselt sööma koeratoitu.