VAATA PILTI: Riskipiirkonna Itaalia meditsiiniõde postitas endast sinikates pildi

Itaalia meditsiiniõde ütleb, et ta on füüsiliselt nii väsinud võitlusest koroonaviirusega, et tema näole on tekkinud marrastused maski kandmisest.

Alessia Bonari FOTO: Alessia Bonari Instagram

“Ma olen füüsiliselt väsinud viirusega võitlemast, sest kaitsevahendid, mida me kasutame on väga halvad,” ütles Alessia Bonari oma isiklikus Instagramis. Naine töötab kriisipiirkonnas, Milaanos, Grosseto haiglas.

Bonari jagas endast ka fotot, millel on näha, et naisel on suured tumedad sinikad silmade ümber ning otsaesisel. Kõik need vigastused on väidetavalt tekkinud maski kandmisest.

“Kaitseülikond ajab tugevalt higistama ning kui oled korra juba patsientide jaoks end valmis riietanud, siis ei tohi süüa, juua ega tualetti külastada 6 tundi,” kirjutas Bonari.

Naine märkis ka seda, et ka tema ise kardab hetkeolukorda. Nimelt on ta abistanud rohkem kui 10 000 patsienti, kes on testitud COVID-19 viirusega positiivseks.

“Ma palun kõigil, kes seda postitust loevad, mitte nuriseda meie tehtud pingutuste üle, olla ennastsalgavad, jääda koju ja kaitsta seeläbi neid, kes on kõige nõrgemad,” ütles Itaalia meditsiiniõde.