Pärast "Kuuuurija" saadet laekus mitmeid kirju korgijoogi ohvritest

Kuid tudub, et korgijoogi ohvreid on Eestis rohkem kui me arvata oskame, sest kohe kui saade lõppes, hakkasid naised Katrin Lustile oma juhtumitest kirjutama.

Kirju saabus palju, aga kuna inimesed palusid anonüümsust siis avaldame "Kuuuurijale" saadetud kirjadest ainult mõned.

Politsei ei tee midagi

"Tere. Vaatasin Sinu tänast "Kuuuurija" saadet ja tundsin, et ma pean Sulle kirjutama. Nimelt olen ka ise korgijoogi ohver ja andsin asja politseisse uurimiseks. Tehti pildid, andsin ütlused ja isiku nime- kuid kaks kuud hiljem tuli ikkagi politseist kiri, et uurimine on lõpetatud. Politsei ei tee mitte midagi. Minul on aga nii suur hirm, et ma pole peale seda enam kordagi üheski baaris käinud. Juhtum leidis aset Tallinna vanalinna keldribaaris."

Teine kiri saabus Katrin Lustile Tartust ja jutuks seesama klubi Vabank, millest rääkisid anonüümsed naised ka eilses saates.

Poole tunni pärast kadusid jalad alt

"Ka minul on korgijoogi juhtum Tartu Vabankis. Lõpp oli õnnelik tänu sõbrannale/kolleegile. Võin kindlalt öelda, et see oli korgijook.

Ehk olin ka ise hooletu, sest olime sõbrannaga võõras seltskonnas, kuna seoses messiga käisime klubis võõraste inimestega.

Jõime enne peole minekut kolleegidega shampust ja sõime pizzat. Kuna messil sai kaasa tasuta pääsme Vabanki ja käepaela, siis mõtlesime natukene tantsida.

Olime klubis olnud teiste messi külalistega kõige rohkem pool tundi kui tundsin, et jalad ei kanna enam ja palusin sõbrannal mind koju viia. Ta tassis mu koju ja hommikul ei mäletanud ma mitte midagi. Tundsin ennast kaks päeva nii halvasti, et ma ei suutnud voodist tõusta ega rääkida. Rääkimata sellest, et suudaksin minna politseisse kedagi tuvastama. Seetõttu saan öelda, et korgijook on Eestis väga suur probleem ja soovin teid tänada, et et võtsite selle teema ette!"

Saatejuhile ei kirjutanud korgijoogi kogemustest ainult naised. Meile saabus kiri ka meesterahvalt.

Prostituudid soovisid meest tühjaks teha?

"Olin kodus neli aastat tagasi ja jõin pudeli roosat veini. Siis kutsus üks sõber mu Scotland Yardi. Mõtlesin, et lähen. Jõudsin kohale ja tellisin ühe õlle. Märkasin, et leti ääres istusid ka kaks väsinud ilmega vene prostituuti.

Nägin eemal sõpra ja läksin teda lava juurde korraks teretama. Tulin tagasi ja jõin õlle leti ääres lõpuni. Järsku tunnen, et väsimus, jalg nõrk. Aimasin, mis toimub ja tellisin kiiresti takso. Ärkasin järgmisel hommikul voodis üleni riietes ja saabastes.

Eks taheti tühjaks teha, kuna korralikud riided olid ju seljas :)"