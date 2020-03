Inimesed langevad väga tihti internetipettuste ohvriks

Üks naisterahvas kirjutas saatejuhile, kuidas mõned nädalad tagasi tuli talle e-kiri, milles teatati, et postifirma Omniva on talle välja loosinud uhiuue iPhone telefoni. Kuigi kirjaga tuli kaasa ka võõras link, otsustas naine asja kontrollida. "Saatsin Omnivasse kirja, kas nad kinnitavad seda võitu? Omnivast öeldi mulle, et tegu on libakirjaga ja nemad mingeid telefone välja ei loosi. Küsisin, kas ma peaksin sellest rääkima meediale ja siis üteldi, et pole mõtet, kuna netipettustest räägitakse iga päev. Ometi on ikka veel nii palju inimesi, kes kelmide otsa komistavad," kirjutas naine.