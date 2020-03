Miks vallandas Valga vallavanem Taheva lastekodu nõukogu juhid? Kas põhjus on ainult poliitiline?

Hetk enne saate eetrisse minekut selgus aga tõsiasi, et SA Taheva Sanatooriumi nõukogu liikmed on täies koosseisus tagasi kutsutud ja nad ei ole enam ametis.

Taheva Sanatooriumi nõukogu esimees Jüri Konrad ütles "Kuuuurijale", et tegu on poliitilise kättemaksuga ning ta vabastati oma positsioonilt eelkõige seetõttu, et ta julges "Kuuuurijaga" rääkida.

Katrin Lust helistas Valga vallavanem Margus Lepikule veel tunnike enne saate eetreisse minekut ja küsis, kas tõesti sai tänane saade nõukogu liikmetele saatuslikuks ja miks ta ikkagi vallandas nõukogu liikmed.

Lepik vastas Lustile, "Tegu on tavalise poliitilise praktikaga. Keskerakond ei ole enam Valgas koalitsioonis ja seetõttu on nad ka kõrvaldatud nõukogu positsioonilt. Kui olukord muutub, siis võib otsused ümber vaadata!"

Välja on tulnud siiski veel üks tähelepanuväärne detail. Nimelt saatis 12. veebruaril Valga kommunikatsioonijuht Põim Kama SA Taheva Sanatooriumi juhatajale - Jane Kasele- kahemõttelise sõnumi.

Avaldame selle sõnumi muutmata kujul: "Mul on lihtsalt kahju, et sa mind ei usaldanud ning läksid teist teed kogu asjaga!"

Jane Kask ütleb, et selle sõnumi sisu on lihtne. "Ma andsin mõned päevad enne seda kirja teile intervjuu ja see ei sobinud!" Ka Kask kardab nüüd oma kohta kaotada, kuna ta paotas asenduskodu probleemide kohta üleriigilises telekanalis suud.

Katrin Lust palus vallavanem Lepikul kommenteerida kommunikatsioonijuhi kirja. "Mina selleks kirjas talle volitusi ei andnud!" märkis vallavanem.

Jane Kask aga selgitas "Kuuurijale", et vallavanem Margus Lepik ei tundnud huvi laste käekäigu osas ning ainus, kes käis lapsi öösiti koos asenduskodu töötajatega otsimas oli tänaseks poliitilistel põhjustel vallandatud nõukogu esimees Jüri Konrad.