"Kuuuurijas" üleskutse teinud norrakas Josteini lapsed on väidetavalt Venemaal

Hoolimata Jostein Finseraseni õigeks mõistvast kohtuotsusest on naine veendunud, et ta põgenes siiski pedofiili eest ja Eesti riik jättis ta kaitseta. “Mul polnud kuhugile mujale joosta,” rääkis Anna vene väljaandele, millel on miljoneid lugejaid.

"Hoolimata asjaolust, et eestkosteasutused ja prokuratuur toetasid minu süüdistust, et mu abikaasa on pedofiil, toetasid kohtud ainult minu meest. Ma kaotasin kõik. Ta on norrakas ja nende jaoks on normaalne, kui isa peseb väikeseid tütreid vannis ja magab nendega alasti ühes voodis." Ajakirjanik suhtles Annaga Skype teel ja väidetavalt elab naine suures hirmus, ta ei usalda kedagi ja ta kardab väga, et tema endine abikaasa Jostein jälitab teda ning tuleb ja röövib tema lapsed. "Nad andsid mulle kloostris arvuti, sest olen ise ilma sidevahendita. Ma ei lülita ühtegi telefoni sisse, sest ma ei tea, mis minuga järgmisena juhtub. Ma ei saa oma tüdrukuid ära anda. Ma võitlen nende eest lõpuni," ütles Anna, kes "Kuuuurija" saatejuhiga suhelda ei soovinud.