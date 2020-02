Rahvakohtunik Siim Avi: Presidendi „kehv suusailm“!

Kui sellistes jälkides kuritegudes nagu riigireetmises süüdimõistetud Hermann Simmilt ning Dmitri Kulikovilt või kokkuleppemenetluses lapseealisega sugulise kire rahuldamine eest süüdimõistetud Jaan Aitajalt võeti teenetemärk ära peale jõustunud kohtuotsust, siis Mati Alaveri osas otsustas President Kersti Kaljulaid 04. märtsil 2019 olla hukkamõistmisel suurem kui üllas süütuse presumptsiooni põhimõte (Mati Alaveri lahend jõustus kokkuleppemenetluses pool aastat hiljem 30.11.2019.a), viidates teenetemärkide seaduse § 13 lg 1 p 3, mille alusel võib ära võtta, kui isiku hilisem käitumine on olnud niivõrd vääritu, et see välistaks talle teenetemärgi andmise. Antud sätte alusel võib niivõrd vääritut käitumist tõlgendada laiendavalt ükskõik mis käitumise osas. Lai tõlgendus tähendab aga seaduse ning õiguse subjektiivset tõlgendamist ja valikulist rakendamist ehk peenemas tähenduses suvadiskretsiooni.

Kuidas hinnata eetikat ja vääritut käitumist? Taolise laia tõlgenduse osas meenutab asi analoogiliselt Venemaal usklike tunnete solvamist, mis on sealmail kriminaalkorras süüteona karistatav. Kuuldusi on, et taolise sätte alusel on kriminaalmenetlus läbi viidud ja seadust rakendatud näiteks noormehe suhtes, kes otsis nutitelefoniga Pokemone õigeusu kirikus. Keeruline on kommenteerida kaemust või tundumust, et milline on meie presidendi usk, tunded ning arusaam vääritust käitumisest.

Kriminaalmenetlus oli tollal märtsis alles esimesi samme teinud Mati Alaveri osas, aga samal ajal eelmise aasta märtsis allkirjastas Kersti Kaljulaid käskkirja, millega võetakse jõustunud otsusega riigireetur Deniss Metsavaselt ära kõik talle antud ohvitseri auastmed. Võrdne kohtlemine missugune? „Strateegiline kommunikatsioon“ neid asjaolusid Presidendi kantselei dokumendiregistris ei muuda.

Õigusteaduskonnas õppisin ühe esimese asjana, et kedagi ei käsitata kuriteos süüdi olevana enne, kui tema kohta on jõustunud süüdimõistev kohtuotsus. „Ühepäevaministri“ Marti Kuusiku kaasusest rääkimata jääks siiski Mati Alaveri juurde. Kahju, et Alaver ei üritanud tollal süütuse presumptsioonile viidates otsust vaidlustada halduskohtus ja vaadata, kas taoline õigus jääks presidendi suvaks või on mingigi kaebeõigus vaidlustusel. Võibolla presidendi otsus või autoriteet olla, austamata võimude lahusust, kohtumõistjaks kohtu asemel oligi piisaks karikas, kus Alaver koos vandeadvokaadist kaitsja Aivar Pilvega nägid, et pole mõtet võidelda aastaid tuuleveskitega, kulutada süüdistatava vaimset tervist, ning nõustuda kokkuleppemenetlusega ehk alistuda selleks, et kiirelt, diskreetselt eluga edasi minna ükskõik kui meeldiv või ebameeldiv taoline elu ka poleks. Milleks—subjektiivseid tegelikke põhjuseid kokkuleppe mineku osas teab vaid Alaver ja tema kaitsja?