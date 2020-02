Aita leida kadunud lapsed!

Kohtuotsused, mis mõistsid Josteini õigeks on tegelikult ülimalt tähelepanuväärsed, kuna asja arutas (kui võtta siia hulka ka laste eestkoste teema) kokku neli kohtu koosseisu.

Lisaks veel Riigikohtu kohtunikud, kes ei andnud sellele juhtumile kõrgemas astmes menetlusluba ehk sisuliselt arutasid Jostein Finseraseni laste hooldusküsimust ja pedofiilia kahtlust vähemalt kaheksa kohtunikku ja lisaks veel juba eelpool nimetatud riigikohtunikud.

Harukordne on selle loo juures ka see, et muidu korralikult emalt (kelle juures ka täna lapsed elavad) võetakse ära sisuliselt vanemlikud õigused, sest just isale määrati tütarde üle ainuhooldus ning tal on õigus lapsed endaga koos elama viia oma kodumaale Norrasse.

Jostein Finseraseni kaks alaealist tütart on viimased neli aastat elanud koos oma emaga Eestis, aga tänaste kohtuotsuste alusel peaksid nad juba praegu olema hoopiski isa juures Norras. Mida aga pole on lapsed, kelle ema on endaga teadmata suunas kaasa võtnud ja lapsed on täna politsei poolt tagaotsitavaks kuulutatud.

Põhiline põhjus, mis emalt lapsed ära võeti oli see, et ta kallutas tütreid valeütlusi andma.

Selle loo juures on aga märkimisväärne ka prokuratuuri seiskoht. Prokuratuur arvab, et neil ei ole õnnestunud selle süüdistuse kohta mitte kunagi täit tõde selgeks teha.

Vene õigeusu kirik on samuti arvamusel, et lapsi ei tohiks isa kätte anda ja tüdrukutel on parem olla koos oma emaga Tallinnas.

Oluline on välja tuua ka see, et metropoliit (Vene õigeusu kiriku pea Eestis) on isiklikult kirjutanud kohtule ema kaitseks mitu kirja hoolimata sellest, et isaga puudub tal igasugune kokkupuude.

Kui eilses saates olid Josteini tütarde fotod udutatud, siis täna on lapsed kuulutaud politsei poolt ametlikult tagaotsitavaks just nende fotode alusel, mille oleme lisanud ka antud artikli juurde.

"Politsei otsib teadmata kadunud lapsi, kuna kohtuotsuse alusel ainuhooldusõiguse saanud isa on esitanud vastava avalduse," kirjutas "Kuuuurijale" PPA pressiesindaja Kristjan Lukk.

Kui tead Josteini tütarde kohta olulist infoit, siis kirjuta meile katrinlust@gmail.com või võta ühendust politseiga.