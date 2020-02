Inimene on mures, et bikini fitnessi võistleja teeb toitumiskoolitusi

Kaisa Abneril on Instrgarmis üle 10 000 jälgija ning naine teeb ka toitumiskoolitusi üle Eesti. Meile kirjutanud, anonüümsust palunud allikas, aga väidab, et naisel puudub vastav haridus ja ta ei tohiks toitumise ja treeningu alast nõu inimestele üldse anda. Avaldame meile saadetud kirja muutmata kujul.

Tere

Teeb murelikuks asjaolu, et Kaisa Abneri nimeline naisterahvas korraldab viimasel ajal “toitumiskoolitusi”, kuigi ise vastavat haridust ei oma. Koolitused on toimunud nii Tallinnas kui ka Tartus ning oma blogis ja instagramis kirjutab, et neid on tulemas veel.

Kas Eesti Vabariigis on aktsepteeritav olukord, kus meid koolitab ja õpetab toituma inimene, kellel puuduvad selles osas tegelikult vastavad teadmised. See ei ole ju mingi adekvaatne põhjendus, et ta on võtnud osa mõnest bikini fitnessi võistlusest. Fitnessi võistleja toitumist ei peaks kindlasti toitumiskoolitustel õpetama. See on ekstreemne ning ei ole midagi sellist, mida peaksid täiesti tavalised inimesed pidama normaalseks ja õigeks toitumiseks. Praegu eksitab Kaisa Abner täiesti tavalisi lihtsameelseid kodanikke ja paneb nende tervise ohtu. Palun uurige antud teemat, sest sama teeb ta ka jõusaalis. Isik omandas alles hiljuti abitreener 3 tasemega kutse, kuid see ei tähenda, et ta võiks läbi viia personaaltreeninguid üksinda.

Palun uurige antud teemat. Hetkel olen ise Tervise ja Arengu Instituudi vastuse ootel, kas selline olukord on aktsepteeritav.