Lugejakiri: Politsei ees neil mitte mingit respekti ega hirmu ei ole

"Mure seoses Pärnus tegutseva noorte kambaga, kelle vanus jääb vahemikku 13-21a.

Päevast päeva veedavad nad aega linna peal, nädalavahetustel organiseeritakse pinnakaid, kus tarbitakse narkootikume (metaamfetamiin, kanep jne.) ja loomulikult alkoholi. Paaril 14- aastasel poisil on koolitee katkenud juba vähemalt kuu aega tagasi.

Kahjuks on selles grupeeringus osaline ka minu 14-aastane laps, kes ei käi samuti enam koolis, sagenevad ööseks mitte koju ilmumised, pidevad politsei eest põgenemised, ööbimised Swedbanga fuajeedes jne.

Politsei ees neil mitte mingit respekti ega hirmu ei ole ja ega ei saagi olla, sest meie riigis valitsev karistusseadustik soosib seda, et noortel tekib karistamatuse tunne.

Hiljuti sõitsid selle kamba noored Tallinnast Pärnusse autoga, mille roolis oli 14-aastane poiss. Politseile Pärnusse jõudes, vahele jäädes, määrati juhile karistuseks 3ÜKT- tundi. MILLEST ME RÄÄGIME?

14-15 aastane lastekodu poiss müüb läbi internet narkootikume. See info on vägagi kättesaadav aga politsei poolt jällegi midagi muud ei järgne kui ME TEGELEME. Pool aastat tegelevad, kahjuks on see tegelemise aeg see kus noored saavad seda meelemürki vabalt tarbida.

Kõige kurvem on asja juures see, et suheldes erinevate ametnikega ja luues võrgustikku eesmärgiga see grupeering laiali ajada, tuleb igalt ametnikult

(kriminaalhooldaja, noorsootöötajad, politseinikud, kooli õpetajad jne. ) ühene vastus- ME EI SAAGI MIDAGI TEHA!!!!

Ühesõnaga mitte keegi ei vastuta kui 14-aastased elavad tänaval ja teevad täiskasvanute tegusid, müüvad narkootikume, maksavad läbi interneti majutusasutuste eest jne.

Oleme pidevas koostöös lastevanematega pöördunud mitmel korral politsei poole andes neile igasugust tõendusmaterjale. Ometi öeldi mulle kahjuks, et kõik SEE ON PISIASI!!!!! 15-aastane neiu oli teadmata kadunud neli öö-päeva ja politseilt abi paludes ütles patrull, et MEIL EI OLE AEGA SIIN AINULT TEIE TÜTART OTSIDA! Loodame lastevanematena, et tulete meile appi olukorrale lahendusi otsima!

Kuna Pärnu linn on väike ja hirm oma lapse turvalisuse ees siis soovin jääda anonüümseks."