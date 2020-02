VAATA PILTI: Vene suursaadik parkis invakohale

"Ma olin hämmingus, et saadik kes on Eestis pikalt resideerunud on kas haigeks jäänud või arvab ta, et sinisega märgitud parkimiskohad ongi mõeldud diplomaatidele," rääkis Oleg "Kuuuurijale", "See eksitus on muidugi kerge tekkima, kuna diplomaatilised numbrimärgid on sama helesinised kui invaliididele mõeldud parkimiskohad!"