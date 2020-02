Prokuratuur: Cherry kaasusega ei ole Allan Martinsoni büroo läbiotsimine seotud

"Kuuuurija" küsis Põhja Ringkonnaprokuratuurist, kas Martinsoni büroo läbiotsimine on seotud Cherry kaasusega ja kui kaugel on Cherry kaasuse uurimine.

"Kuni kohtuliku uurimise alguseni ei ole kriminaaluurimisega seotud inimeste või ettevõttete nimed avalikud, seetõttu me neist ei räägi. Cherry kaasusega ei ole käesoleval asjal mingit seost. Et uurimine on pooleli, ei saa siiski asja sisul detailsemalt peatuda.