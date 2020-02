Katrin Lust: "Minu meelest on viimasel ajal lahti läinud klaperjaht Postimees Grupi suunal"

Vedleri postitus oli üsna napp ja rääkis põgusalt Linnamäe intervjuust ja seda saab lugeda siit:

FOTO: Sulev Vedler Facebook

Aga mis läks lahti selle postituse all? Kümned ajakirjanikud hakkasid nüüd ironiseerivalt rääkima sellest, kuidas Linnamäe sõnad on ritta seadnud tema asemel mõni suhtekorraldaja, tema laused on sisutühjad ja hagu sai alla ka Postimehe uus peatoimetaja Mart Raudsaar.

Ajakirjanike kommentaarid olid kõike muud kui viisakad või neutraalsed. Küll räägiti selle üle, kuidas taolist intervjuud poleks kunagi lastud Eesti Ekspressis ilmuda, sest sellist ümmargust ja sisutühja juttu nende lehe toimetajad lihtsalt läbi ei laseks jne.

Üks minu hea tuttav ärimees ütles, et ta sattus neid kommentaare samuti lugema ja teatas, et tal kadus seejärel igasugune lugupidamine nende tuntud ajakirjanike vastu.

Lõpuks läks mõnitamine nii hulluks, et Priit Hõbemägi pidi ajakirjanikke manitsema ja korrale kutsuma.

Minu meelest on viimasel ajal lahti läinud klaperjaht Postimees Grupi suunal. Kõik, mis siit majast tuleb- on halb.

Kui Postimehe uuel peatoimetajal Mart Raudsaarel on ette näidata igati puhas ja väärikas renomee, siis tuleb Mart Kadastik ja teatab, et see mees on nii puhas, et temas puudub igasugune koloriit?

ERRi ajakirjanik Marju Himma kritiseerib sisuliselt iga nädal Postimeest ja selle omanikku.

Oma viimases saates "Olukorrast riigis" rääkis ta sellest, kuidas Raudsaarel on ette näidata karjäär ajakirjandusõppejõuna, kuid kogemust toimetust juhtida tal puudub. Marju Himma üleüldse arvab, et ta teab maailma asjadest kõike ja nimetab ennast doktori kraadiga ajakirjanikuks aga minu meelest on tema saated tihti nagu külajutud, mis on veel ülimalt kallutatud.

Aga mida siis ajakirjanikud Vedleri postituse all jutulõngas kritiseerisid? Nad kritiseerisid seda, et nad ei saanud Korvi intervjuust Linnamäega piisavalt informatsiooni.

Mina ütleksin vastupidi. Ilmselgelt avaldas Postimees Grupi omanik oma arvamust ja seda täiesti arusaadavas vormis ja keeles.

Mina lugesin sellest loost küll välja selle, et põhimõttelagedus ei tähenda veel tingimata ajakirjaniku sõltumatust ja objektiivsust.

Linnamäele on ette heidetud, et ta ei räägi ajakirjandusega, aga mulle tundub, et see ongi olnud Postimehe omanike traditsioon. Ka Heldur Tõnisson ei andnud Postimehe omanikuna mitte ühtegi intervjuud.

Tõnisson saatis näiteks 1997. aastal Postimehe päevadele Tallinnas enda asemel oma kaks punast Ferrarit ja kindlameelselt keeldus ta omanikuna kõigist intervjuudest ja sai näiteks Postimehe toonase peatoimetaja Mart Kadastikuga kokku Eestimaa pinnale astumise asemel hoopis Zürichis või Stockholmi ooperikohvikus. Ka Schibstedidest ei ole olnud Eesti meedias eriti kuulda.

Toon veel ühe näite. Bonnierid (Ekspressi endised omanikud ja tänased Äripäeva omanikud) ei suhtle samuti meie kohaliku meediaga ja ei anna eriti intervjuusid, aga selles kõiges ei näe ajakirjanikud suurt probleemi.