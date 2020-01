Katrin Lust: Presidendiproua kapriisid ja ekskursioonid panevad meie riigi halba valgusesse

See põhjus on tegelikult hästi lihtne. Kaljulaid tahtis minna Antarktikasse ekskursioonile ja teatas sellest peaministrile või spiikrile viimasel hetkel- siis kui neil olid juba omad plaanid tehtud! Tõelise primadonnana eeldas ta, et kõik teised viskavad oma tööd ja tegemised nurka kui proual tekib tahtmine lõunamandril riigi asju ajada.

Kindlasti ei ole vähetähtis ka see, kuidas president suhtub üleüldisemalt võimulolevasse valitsusse ja tema liikmetesse.

Me teame kõik, et Eestit juhib peaminister. Presidendi roll on tegelikult laias laastus mõeldud sisuliselt ainult kaheks funktsiooniks- kriisiolukordadeks (nagu sõda või kui parlament on otsustusvõimetu) ja teiseks on presidendi roll esindada meie riiki kõige kõrgemal tasemel ja just seda oleks ta pidanud eelmisel neljapäeval Jeruusalemmas tegema.

Tuletan meelde, et Presidendi Kantselei saab esindusfunktsiooni jaoks igal aastal maksumaksjatelt umbes 5 miljonit eurot. Seda on suurusjärgus sama palju kui saab enda käsutusse näiteks Riigikohus, Riigikontroll või Õiguskantsleri büroo, kes teevad igapäevaselt suure meeskonnaga päris tööd meie riigi hüvanguks.

Kas tõesti ei suuda president ka talle ette nähtud ülesandeid täita, vaid ta peab maksumaksja kulul lõbureise ja jätab ära Eestile üliolulise ürituse. Kas tõesti ei saanud president oma Antarktika reisi kuidagi teisiti sättida, vaid ta pidi just sellel ajal Admiral Bellingshauseni pardal seilama.

Kas president ei oleks saanud oma lõbureisiga aastakese oodata- ajani kui tema presidendi kohustused näiteks lõpevad?