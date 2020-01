Võlakütt Ants Päär läheb kohtupinki seoses sissetungiga

Kindlasti meenub paljudele see, kuidas Noel lasi võlakütt Päärile näkku tugevatoimelist pipragaasi ja seda lausa nii, et Pääri kutsuti turgutama kiirabi.

Täna on see juhtum saadetud aga prokuratuuri poolt kohtusse ja võlakütt Ants Pääri süüdistatakse Noeli üürimaja sissetungis.

"Kõnealuses kriminaalasjas on tänaseks tõepoolest uurimine lõpule viidud ning ühele inimesele esitatud süüdistus eluruumi sissetungimist käsitleva paragrahvi järgi, " kommenteeris juhtunut "Kuuuurijale" Põhja Ringkonnaprokuratuuri pressinõunik Kaarel Kaas, "Süüdistuse täpsema sisuga on võimalik tutvuda avalikul kohtuistungil, mille aega ei ole hetkel veel paika pandud."

Päär, kes sai süüdistuse sissetungis, ütles "Kuuuurijale" et tema endal süüd ei näe ja ta on puhas kui prillikivi. Võlakütt viitas asjaolule, et Miiduranna maja (kus Noel elas) oli tema sisenemise hetkel firma nimel, mille juhatuse liige Päär oli.

Tähelepanuväärne on ka see, et tänaseks on selle ettevõtte, Beach Capital OÜ, juhatuse liikmeks ehk Pääri mantlipärijaks saanud Frederic Yves Michel Noel.