Inimene on mures, et laenukontor omastab tema raha

Täpsemalt kirjutas meile naisterahvas Jõgevamaalt, kes oli võtnud laenu Bondora laenukontorist ja tegi tagasimakset vale viitenumbriga ning kartis nüüd, et on oma rahast hoopis ilma jäänud. Avaldame selle mureliku naisterahva kirja.

"Tere. Olen kuulmispuudega vaegkuulja. Loodan, et saad mind aidata. Ma olen nii mures ja olen nii loll, et võtsin kiiruga Bondorast laenu.

Ma ei teadnud, et Bondoral ei ole kontakti, kuhu mure korral helistada ja neile kirjutamine on samuti keeruline.

Täpsemalt juhtus see, et maksin 4.jaanuaril oma arvet ja panin kogemata viitenumbri valesti.

Katrin Lust võttis ühendust Bondora laenukontoriga ja tuli välja, et tegu on igati korraliku ettevõttega, kuhu saab nii helistada kui kirjutada. Selleks hetkeks kui meie nende kontoriga ühenduse saime, oli mureliku kodaniku mure nende poolt ka juba lahendatud.

"Klient on 03.01.2020 võtnud meie klienditoega ühendust ja teavitanud valesti sooritatud lepingujärgsest kuumaksesest. Kuna klienditugi ei tuvastanud nimetatud makset kliendi kontol, siis 04.01.2020 palus klienditugi kliendil maksekorralduse edastada, et saaksime tuvastada makse tegemise rekvisiidid. 06.01.2020 klient edastas maksekorralduse. Saadetud maksekorraldus on menetletud 09.01.2020 ning makse tuvastatud ja kantud kliendi kontole. Klienti teavitati, et dokumentide menetlemine võib võtta kuni 72h.