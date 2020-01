Politsei: "Palun võtke hoog maha ja arvestage, et te ei ole liikluses üksinda!"

Sündmuskohal töötanud politseinike esmasel hinnangul juhtus liiklusõnnetus põhjusel, et juht sõitis kiirustades ristmikule ning kaotas pööret tehes ebaõige sõidukiiruse tõttu masina üle kontrolli nii, et masin paiskus vastu fooriposti.

Tartu liikluspolitseinik Enn Virk märkis, et iga liiklusõnnetuse tagajärjed on vahetus seoses sõidukiirusega. „Lähtuvalt piirkiirusest ning liiklusoludest vastutab ohutu sõidukiiruse valiku üle ikka ja ainult inimene, kes rooli taga istub. Linnaliikluses on kiirused küll madalamad, kuid see õnnetus näitab, et ka hetk kiirustamist võib tiheda liiklusega tänavatel tekitada kaose.