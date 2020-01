“Kuuuurija” meeskonnale saabus hetk tagasi pilt Tartu kesklinnas toimunud avariist. Lähemale 100 000 eurot maksev punane Tesla sõitis suurel kiirusel otse posti. Tesla ise ütleb, et näiteks Model S on üks maailma turvalisemaid autosid - pildi järgi tundub, et juht pääses õnnelikult, kuid auto vigastused on tõenäoliselt nii suured, et sõiduk tuleb maha kanda.