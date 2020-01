Katrin Lust sai Valgast hinnalise kingi

Täpsemalt rääkisime saates sellest, kuidas Valga Toidupanga juht Teresa Sale tegutses Valga vallavalitsuse hirmu all ja kartis tundlikel teemadel sõna võtta, kuna muidu ähvardas naist vallavalitsuse üüripinnalt välja kupatamine.

Näiteks kohe kui Sale oli andnud enda sõnul "Kuuuurijale" intervjuu, saabus talle vallast kõne, et maja - kus nad tegutsevad- läheb müüki ja Toidupank, puuetega inimestele mõeldud käsitöötuba ja kohalike vaeste supiköök peab otsima endale uued ruumid.

Lugu läks asjaosalistele aga nii korda, et Valga Abikeskuse Käsitöötoa liikmed soovisid saatejuhile kinkida tänutäheks käsitsi valmistatud pajalapid ja suure lapiteki, mille sarnast teist maailmas pole.

"Olin väga üllatunud ja samas nii tänulik, et nad mõtlesid minu peale.." ütles Lust, "Vaadates seda tekki ei kujuta ma ausalt öeldes ette kui palju tunde selle valmistamisele kulus, kuna iga tükike on ju eraldi kokku õmmeldud! Sama on pajalappidega, mida on väikeste tükikeste haaval nikerdatud."

Lust lisas, et ajakirjanik ei tohiks tegelikult kingitusi vastu võtta, kuid tal on raske ainult pelgalt korruptsiooni süüdistuse hirmus antud olukorras seda südamega tehtud tekki ka Valka tagasi saata. "Need on imeilusad asjad, mis on valmistatud suure südamesoojusega ja minul ei ole südant neid tagasi saata. Viin koju ja võtan kasutusse!"

Lust loodab, et Valga Toidupank, käsitöötuba ja supiköök saavad siiski jätkata oma tegutsemist Lembitu tänaval, vanas koolimajas, mis on neile nii omaks saanud. "See maja on neile nagu teine kodu...pisar tuleb silma kui mõtlen, et nad peavad hakkama otsima uut kohta," rääkis Lust.

Kui sa soovid Valga Abikeskuse Käsitöötuba toetada, on võimalik neile esitada ka tellimustöid, mis aitavad Valga puuetega inimestel paremini hakkama saada. Rohkem infot käsitöötoa kohta saad siit: https://www.facebook.com/MTÜ-Valga-abikeskuse-käsitöö-tuba-137677186825202/