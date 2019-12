Katrin Lust: Kas Margus Linnamäe lõpetab vanglas või pagenduses?

Ainus suurem abinõu on olnud see, et sotsiaalministeerium andis Proviisorite Kojale 100 000 eurot, mille eest tehti kümnele proviisorile seminar, mis ei ole detsembri lõpus Proviisorite Koja kodulehel isegi mitte veel üleval.

Täna on Ossinovski üks suurimaid kritiseerijaid, kuid ebaõiglaselt vähe on saanud tähelepanu tema enda tegevusetus apteegireformi üleminekuperioodi ajal. Ma küsin veelkord, mida on Ossinovski ise sotsiaalministrina teinud eduka apteegireformi jõustumise nimel?

Mina arvan, et tegelikult polegi sotsiaalministeeriumil plaani apteeke proviisorite kätte mängida. Kuna üleminekuperioodi ajal on proviisorite toetuseks tehtud null sammu, astub riik ise 1.aprillil mängu ja võtab ilmselt mahlaka apteegiäri üle.

Toompea koridorides räägitakse ammu, et Linnamäe toetas Isamaad, sest just sellel erakonnal olid enne valimisi üleval kõige võimsamad reklaamid. Samuti juhtis Postimeest mitte kõige EKRE vastasem peatoimetaja.

Sotsiaaldemokraadid värisevad, sest nende enda jalge alune tulitab. Eesti inimese rohupoe kvaliteedi sildi all mängitakse tegelikult poliitiliselt räpast mängu ja üritatakse lihtsalt raha ühest taskust (loe: oma jopedele) ringi mängida. Linnamäele tehakse Hodorkovskit.

Rahvale räägitakse samal ajal aga populistikult sellest, kuidas ravimihulgimüüjad röövivad vaest rahvast- mis siis, et ravimite hinnapoliitika määrab tegelikult riik ja võimalust ravimite hindasid oma tahtmise järgi juurde keerata- ravimihulgimüüjatel ja apteekidel tegelikult ei ole. Ravimiäri on Eestis üks kõige enimreguleeritud ärisid üldse.

Hodorkovski vangi panemisega algas Venemaal vaikiv ajastu. Mina ei taha elada riigis, kus peaks valitsema vaba turumajandus, aga tegelikkuses võetakse inimestelt jõuga ärisid käest.

Minul on hea meel, et ma töötan meediaettevõttes, mis kuulub eestlasele. Ma tean, mis tunne on töötada telekanalis, mis teenib USA fondi huve ja raha jänkide taskusse.

USA fondile ei lähe korda eesti inimese mured, vaid nende soov on toota kõike vähese riskiga ja võimalikult suure kasumiga. Kui mõni ärimees keelab saadet või ähvardab kohtuga, ütleb USA fondile kuuluv telekanal sellisest loost lahti. Eestlasele kuuluv telekanal aga mitte.

USA fondi või Saksamaa ravimihiidu ei ole võimalik kõigutada sellega, et neil on muudes valdkodades samuti huvid.

Miks me peame hoidma oma raha välismaa pankades või teenima välismaalaste huve. Eestis on olnud muide aeg kui kogu meie meedia kuulus Skandinaavia ärihaidele. Aga omadel rikastuda me ka ei lase?

Eestis on kaks meediamaja, mille omanikud on eestlased, aga võibolla pole kaugel ka aeg kui riik sekkub nendesse äridesse, sest võibolla on üks või teine meediamaja riigile või mõnele tähtsale ametnikule sobimatult ühele või teisele poole kaldu. Kui riik hakkab nii jõuliselt niite tõmbama nagu apteegiäris praegu, siis on kõik võimalik.

Täna ei huvita poliitikuid see, et väiksed Eestimaa kohad jäävad kevadest ilma ühegi apteegita. Kui poliitikutele läheks see korda, siis niimoodi neid asju ei aetaks. Hetkel on mängus raha ja turu ümber mängimine ja seda ka juhul kui tegelikult mängitakse inimeste eluga, kes võivad vajalikust ravimist 1. aprillil ilma jääda ja apteegi ukse taha maha surra.