Liis Haavel tegutseb jultunult edasi ja ei karda kedagi

Eeli Kurg on vanur, kes kinkis kogu oma vara (kinnistu Pirital ja suur krunt mereäärset maad Rohuneemes) Liis Haaveli ämmale ja elab nüüd ise ülimalt vaestes tingimustes. Märkimisväärne on ka see, et Kure pensionirahad laekuvad juba kümme aastat Liis Haaveli lapse pangakontole. Heade inimeste abiga saabus meile Eeli Kure tegemiste kohta eile kolm vihjet.

Vihje nr. 1

Meiega ühendust võtnud Sten nägi Eeli Kurge koos Raivo Palmrega (uue nimega Joosep-Juss Postov) eile hommikul kella 10 paiku Tallinnas Hobujaama bussipeatuses. Vanad mehed liikusid trammile nr2 suunaga Majaka tänava poole. Kella 12 paiku tulid mehed tagasi Hobujaama bussipeatusse. Eeli Kurg läks Steni sõnul vanasse postimajja WC-sse samal ajal kui Postov ootas teda ões, tegi suitsu ning otsis bussijaama prügikastist toitu või pudeleid. Sten tegi Postovist ka kolm pilti, mida ta meiega jagas.

Vaata pilte siit:

Vihje nr. 2

Nele kirjutas meile eile, et nägi Eeli Kurge paar päeva pärast saadet Viimsis, Haabneemes. Täpsemalt tuli talle vastu Joosep-Juss Postov, kelle selja taga liikus vaevaliselt ka Eeli Kurg. Mehed liikusid Mereranna tee kortermaja suunas.

“Imestasin veel, kuidas nad nii hilja tagasi saavad Kosele, sest kell oli juba 21 kui mina neid kohtasin,” kirjutas naine.

Vihje nr. 3

Eile kella 22 paiku õhtul põrkas Liis Haaveliga kokku “Kuuuurija” operaator, kes märkas ka Haaveli selja taga värisevat ja väga kehvas seisus 89-aastast Eeli Kurge. “Ühesõnaga elu viis mind kokku tormi otsides hoopiski Liis Haaveli ja tema jõuguga.

Kõnnin mina mööda Gonsiori teed Viru keskuse poole, kui Kivisilla bussipeatuses jäid silma kolm natuke peitvat kodanikku. Kaks meest maja ees pelglikult trepikoja seinale nõjatumas, justkui varjaksid end. Nende ees varjamas aga - seekord end mustade suurte ümmarguste prillide taha peitnud - kelmitar Liis Haavel. Lähenesin, tutvustasin end ning pärisin, mida teeb Liis Haavel koos oma pundiga, keda Pirita Linnaosavalitsus ja murelikud kodanikud taga otsivad, nii hilisel ajal Tallinna kesklinnas.

Haavel vastas kiirelt: "Kas Pirita Linnaosavalitsus on mingi politsei sul vä?"

Küsisin siis kas ta politseid ei karda? Alustatud on ju minu teadmist mööda kaks kriminaalmenetlust.

Ta naeris selle peale laia naeratusega: "Sealt sa küll mingit abi ei saa, pederast. Üldse sa ei tea midagi, nii et pane suu kinni."

Küsimuse peale, kas ta saadet ise vaatas ja mis ta sellest meedia järelkajast arvab, Haavel ägestus ja hakkas mind ropusti sõimama. Küsisin Eeli Kure käest (kes väidetavalt samuti nüüdsest uue nimega kodanik?) mitu korda, kas ta teab kuhu Liis teda viib ja kas ta on söönud, sest ta nägi väga kõhetu välja. Kurg reaalselt värises üle keha ja kohe kui ta soovis midagi öelda, siis sekkus Haavel: "Pederast, mida sa siin teed jälle? Mingi isehakanud politsei oled vä, ma tean kuhu sinusugused lähevad... "

Küsisin, et kuhu siis, et kas see on ähvardus, vastas Haavel: "Oota, pederast, kohe sa saad ja igaveseks" ja haaras telefoni. Ilmselt otsis oma elukaaslase Loiti numbrit ning seejärel haaras telefoni justkui filmiks mind. Ma taganesin aga suutsin 2% akuga temast paar pilti vastu teha. Sain fotole ka väga kehvas seisus vaevu liikuda suutva, kõhetu ja väriseva Eeli Kure, kes seisis Haaveli selja taga koos Postoviga.

Jätsin nad seekord sinna bussi ootama, sest akut telefonil ei olnud ja Loit on ohtlik mees, kes ähvardas mind otse telekaamera ees, mis oli ju saates ka. Ma usun ,et nende kahe mehe elu on tõepoolest ohus.”

Vaata pilte meie operaatori kohtumisest Liis Haaveli ja Eeli Kurega siit: