AITA LEIDA: Liis Haaveli poolt paljaks tehtud vanur Eeli Kurg on kadunud!

Mis võib olla ootamatu lahkumise põhjus ei ole meie toimetusele teada. On vaid teada, et mehed olid ühiselamu toa eest omanikule ligi 800 eurot võlgu.

Pirita Linnaosa Valitsus kinnitas “Kuuuurijale”, et nad on Eeli Kure käekäigu pärast mures. Oma endise elukoha järgi on Kurg just Piritale sisse kirjutatud ja kuulub selle linnaosa elanike hulka. Pirita Linnaosa Valitsus palub mehe leidmisel abi, kuna pole välistatud, et Liis Haavel on mehe omakasupüüdlikel eesmärkidel peitnud.