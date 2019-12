Taaskord võtame üles Rumeenia maade teema ja vaatame, kuidas väärtusetutesse maadesse pani pank ka Aadu Luukase heategevusfondi rahad ja seda nii, et tänaseks on see fond oma tegevuse lõpetanud. Samuti küsime, kuidas saab Swedbank olulisi dokumente kaotada ja kas investoritel on üldse võimalust oma raha kunagi pangalt tagasi saada.