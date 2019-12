Miks osad ametnikud käituvad ebainimlikult?

Eelkõige on ametnik inimene oma vooruste ja puudustega ja see võim- mille meie rahvas oleme neile andnud- toob selle neis eriti esile.

Viimases “Kuuuurija” saates näitasime, kuidas sarikelm Liis Haavel oma organiseeritud “heategevuse“ jõuguga vanainimesi haneks tõmbab.

Ma sooviksin siinkohal suurt tänu avaldada Haabersti linnaosa sotsiaaltöötajatele eesotsas linnaosa vanema asetäitjale sotsiaalalal Andres-Marius Rosenblatile, kes oma vabast ajast ja väljaspool oma linnaosa vanureid aitasid. Oli lausa uskumatu, kuidas sotsiaaltöötajad käisid koos oma ülemusega otsimas Haaveli ohvreid Viimsis, Tallinna kesklinnas, Tiskres ja ei pidanud paljuks sõita isegi Kosele!

Veelkord, see kõik toimus peale ametliku tööaja lõppu ja Andres-Marius Rosenblatt tegi need sõidud oma isikliku Range Roveriga. Rosenblatt võttis tänuga vastu info, mille olime saadet tehes Haavli tegudest teada saanud ja asus koheselt ka vanurite kaitseks abi organiseerima.

Samas olen “Kuuuurija” saates kajastanud vaid mõni aeg tagasi Valga valla ametnike tööd. Need ametnikud teavad küll väga täpselt oma õigusi töö- ja puhkeajale aga sisulisi ülesandeid nad minu hinnangul ei täida.

Näiteks külastasime Valga vallavalitsust ühel reedel kell kolm pärastlõunal kui vallamaja uksed olid juba lukus!! Valga ametnikud keeldusid vastu võtmast olulist teavet ja jätsid abivajajad hätta. Võibolla tuleneb see ebakompetentsus sellest, et esimese asjana himustab vallavanem uut läikivat maastikuvõimekusega autot. Samuti nahkistmetega nagu Õismäel Rosenblatil aga ainult selle erinevusega, et Valga vallavanema auto on ostetud rahva raha eest.

Minult on küsitud miks ma kiusan Valga valla ametnikke? Kas tegu on poliitilise rünnakuga Reformi- ja Keskerakonna koalitsiooni vastu Valgas ja kes selle kõige taga on.

Tuletan siinkohal meelde, et Tallinnas on võimul Keskerakond ja katsuge nüüd Valga vallabürokraadid oma nabast natuke kaugemale vaadata. Põhjus on palju lihtsam. Ajakirjandus peabki olema kriitiline poliitilise võimu teostajate üle ja mina ei salli bürokraatiat.