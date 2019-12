Katrin Lust: Sotsiaalministeeriumi kommunikatsioonijuht sildistab mind halvustavalt lustikummutiks?

Volmer on küll üritanud hetkel oma kommentaari Jesse seinal paremaks mudida, kuid ettenägelikult tegin kohe tekstist kuvatõmmise. Kui Volmer sai teada, et olen kommentaari avalikustamas hakkaski ta kiiresti oma jälgi peitma.

Viimased kolm nädalat olen ma soovinud Sotsiaalministeeriumist saada apteegireformi teemal intervjuud ja mulle on korduvalt seesama kommunikatsioonijuht Karin Volmer sellest võimalusest ära öelnud ja seda erinevatel põhjustel. Üks põhiline põhjus oli see, et kantsler Priskel ega asekantsler Jessel pole lihtsalt minuga kohtumiseks aega.

Tekivad küsimused. Kes talle sellise käsu andis ja miks? Kas see oli see tema enda initsiatiiv? Ka täna hommikul jäi mul selle osas vastus temalt saamata.

Pressinõukogu aga leidis et Sotsiaalmninisteeriumi kaebus on alusetu.

Oluline on siinkohal mainida, et mu tookordne tööandja TV3 leidis, et sellele tõsisele kaebusele ja süüdistusele peavad vastama meie poolt juristid, mis läks TV3-le maksma hea hulga raha. Karin Volmer ega Sotsiaalmninisteerium oma pahatahtlikku kaebuse eest (mille nad tegid maksumaksja rahaga) ei soovinud aga hiljem TV3-le tekitatud kahju hüvitada. Nüüd siis tundub, et on tulemas ministeeriumilt taaskord minu suunas uus kaebus. Saadet ennast pole veel eetris olnud ning ministeerium ei tea selle sisu.