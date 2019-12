Katrin Lust: Mis õigusega nimetab Sotsiaalministeeriumi kommunikatsioonijuht mind lustikummutiks?

Pressinõukogu aga leidis et Sotsiaalministeeriumi kaebus on alusetu ja mina sain õiguse.

Oluline on siinkohal mainida, et mu tookordne tööandja TV3 leidis, et sellele tõsisele kaebusele ja süüdistusele peavad vastama meie poolt advokaadid, mis läks TV3-le maksma hea hulga raha. Karin Volmer ega Sotsiaalministeerium oma pahatahtlikku kaebuse eest (mille nad tegid maksumaksja rahaga) ei soovinud aga hiljem TV3-le tekitatud kahju hüvitada. Nüüd siis tundub, et on tulemas ministeeriumilt taaskord minu suunas uus kaebus...kuigi saadet ennast pole veel eetris olnudki.

Kui Volmer on viimased kolm nädalat keeldunud mulle intervjuusid ministeeriumi ametnikega organiseerimast ja mulle vajalikke dokumente (seoses looga) esitamast, siis kirjutasin ma tõepoiolest ka tema ülemustele - kantslerile ja ministrile, kes kumbki samuti mulle ei vastanud.

Küsisin neilt, kas kommunikatsioonijuhi selline käitumine on nende arvates ikka õige ja kas siinkohal ei peaks algatama teenistuslikku järelvalvet. Aga nagu Volmeri postitusest lugeda võib, siis sellisele teflon ministeeriumile tegi minu järelpärimine justkui nalja. Vastuseid oma intervjuupalvetele ja teabenõuetele ei saanud ma endiselt.

Lõpetuseks tahaksin veel öelda seda, et minu mõne aasta taguse piirikaubanduse loos välja toodud ennustused (mis juhtub siis kui tekivad nii suured aktsiisierinevused) läksid muide suuresti täide, aga ametnikel nagu ikka puudus taaskord vastutus.

Esmaspäeval läheb eetrisse selle hooaja viimane "Kuuuurija", milles ma võtan ette apteegireformiga seoses Sotsiaalministeeriumi töö. Mina tahan teada, mida on ministeerium ikkagi teinud selleks, et apteegireform 1. aprillil 2020 rakenduks...või selleks, et apteegid jääksid inimestele kättesaadavaks. Eks ma võin juba ennustada, milliste isiklike rünnakutega minu saade Sotsiaalministeeriumi ametnike poolt vastu võetakse.

Nagu näha, siis kõigepealt on tarvis mind diskrediteerida ja lolliks lustikummutiks teha, kellele ei peagi mingeid vastuseid jagama.

Sisuline vastutus meie riigi ametnikel nagunii puudub ja nüüd tuleb välja, et nad ei viitsi isegi varjata oma tegelikku meelsust, vaid kirjutavad täiesti avalikult, mida nad ühest "lollist" ajakirjanikust, kes neid justkui kiusab arvavad ja see kena jutuajamine leiab aset veel kõige tipuks Sotsiaalministeeriumi asekantsler Maris Jesse Facebooki avalikul seinal. Kui seda ei saa nimetada ülbeks ministeeriumiks, siis mis see on?

Karin Volmeri sõnaväljendus Facebookis: