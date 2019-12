Kas kantsler Maris Jesse kurameerib ministriga?

Selle asemel, et privaatselt kinnitada või ümber lükata, asub Jesse Elu24 ajakirjanikku ründama ja seda ainult seetõttu, et Margus Linnamäe on Postimees Grupi omanik ja Jesse seostab seda küsimust apteegireformiga.

Mina ütleks, et Maris Jesse postitus näitab üht võimalikku väga mõjuvõimsat suhtepaari.

Muide ka minuni jõudis täiesti usaldusväärselt allikalt info, et Jesse semmib Kiigega.

Minister Kiik on muide see mees, kes on täna selgelt võtnud positsiooni, et apteegireform tuleb läbi suruda ja uue eelnõu avamine ei ole vajalik. Oluline on ka see, et seesama seisukoht on nii Maris Jessel kui sotsiaalministeeriumil.

Kiik on muide apteegireformiga seoses läinud vastuollu isegi omaenda Keskerakonnas valitsevate seisukohtadega ehk see võibki vastata tõele, et otsi teema taga naist.

Ajakirjanike olukord muutub aga iga päevaga Eestis halvemaks. Mõistan Elu24 ajakirjaniku huvi kui selline vihje tuleb. Tegu on ikkagi avaliku elu tegelastega. Mina lisaksin juurde veel, et tegu on lausa avaliku elu tegelastega, kes teostavad poliitilist ja majanduslikku võimu ja seetõttu on küsimus nende suhte kohta täiesti õigustatud ja seda mitte ainult seltskonnaajakirjanduse mõttes.

Kas nüüd oleme me tõesti jõudnud siis nii kaugele, et kõrge riigiametnik süüdistab ajakirjanikku avalikul Facebooki lehel kallutatuses puhtalt ainult seetõttu, et ta töötab teatud omaniku juures. Minu meelest on tegu otsese rünnakuga nii ajakirjaniku kui sõnavabaduse vastu.

Järgmisel esmaspäeval on eetris "Kuuuurija" saade apteegireformist ja ma räägin sellest, kes apteegireformist tegelikult kasu lõikavad, mis muutub reformiga seoses tavalise inimese jaoks ja miks meenutab apteegireform väga alkoholiaktsiisi tõstmist. Ka Maris Jessega sai selle saate tarvis intervjuu tehtud.

Nüüd mõtlen hirmuga, mis kõik võib minu poole esmaspäeval lendama hakata, kui ma julgen kritiseerida ministeeriumi ja ametnike tööd.

Maris Jesse avalik postitus Facebookis:

FOTO: Maris Jesse / Facebook.com (Kuvatõmmis)