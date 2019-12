Eestlase auto särab Porsche ametlikus Instagramis

2018. aastal tootis Porsche tehas täpselt 268,691 autot. Üks nendest, nimelt Porsche Cayenne, on sattunud ka eestlase kätte. Üllatuseks on Porsche leidnud, et autost tehtud pildid on niivõrd head, et Porsche ametlik Instagrami konto, kus laiutab 19 miljonit jälgijat, jagab säravat autot ka enda Instagramis.

Väikese vimkana on Porsche lisanud lause: “Nähes punast, ei pea see alati halba tähendama.” (Seeing red doesn’t have to be a bad thing). Võimalik, et viitavad tuntud Itaalia sportautodele ehk konkurentidele, mille levinumad kerevärvid on just punased.